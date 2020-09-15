СМИ, подконтрольные президенту Белоруссии Александру Лукашенко, настроили против интеграции с РФ много пророссийских белорусов, рассказывая, что Россия выживает якобы только за счет экспорта нефти, а белорусы – это «русские со знаком качества». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в эфире интернет-канала PolitWera

Ищенко описал, что будет с Белоруссией, если Лукашенко развернется в сторону России © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк привел пример эксперт.

Вторая линия пропаганды белорусских властей заключалась в том, указал политолог, что белорусы являются потомками литвинов, являются частью Европы и должны двигаться в сторону Запада.

В результате, подчеркнул Ищенко, очень многие белорусы искренне задаются вопросом, что им может предложить Россия по сравнению с Западом, хотя на самом деле Россия может предложить гораздо больше, но в это никто не хочет вникать.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.

Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.