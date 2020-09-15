«Они талдычили, что русские ленивые, работать не умеют, что работают за них белорусы, а если бы не работали — сдохли бы с голоду. Потому что без белорусских товаров Россия якобы не выживет. Белорусы обеспечивают российскую оборонку, белорусы то, белорусы сё», — привел пример эксперт.
Вторая линия пропаганды белорусских властей заключалась в том, указал политолог, что белорусы являются потомками литвинов, являются частью Европы и должны двигаться в сторону Запада.
В результате, подчеркнул Ищенко, очень многие белорусы искренне задаются вопросом, что им может предложить Россия по сравнению с Западом, хотя на самом деле Россия может предложить гораздо больше, но в это никто не хочет вникать.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.
Позднее власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию страны должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые выборы.