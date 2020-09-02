Россия не будет преподносить президенту Украины Владимиру Зеленскому «дипломатические подарки» в виде переговоров в «нормандском формате», так как поняла, что для него это не больше, чем пиар перед местными выборами на Украине. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Асафов рассказал, что произойдет с «нормандским форматом» переговоров по Донбассу © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. Кроме того, за последние несколько недель произошли задержания блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке и военнослужащего из Барнаула по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Также были арестованы завербованные агенты Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.

По мнению Молчанова, все эти события не способствуют удовлетворению желания Зеленского провести в ближайшие месяц-два встречу в «нормандском формате».

«Вряд ли со стороны России будут такие дипломатические подарки преподноситься Зеленскому, учитывая, что в Кремле уже поняли, что для Зеленского это встреча ради встречи, так как для него это является важным пиаром перед местными выборами в Украине», — сказал он.

Поэтому, по мнению политолога, в ближайшее время какого-то серьезного продвижения в реализации парижского коммюнике ожидать не стоит.

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