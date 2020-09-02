Ранее президент РФ Владимир Путин назвал задержание 33 россиян в Белоруссии совместной акцией спецслужб Украины и США. Кроме того, за последние несколько недель произошли задержания блогера Андрея Пыжа по подозрению в передаче секретных данных украинской разведке и военнослужащего из Барнаула по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Также были арестованы завербованные агенты Службы безопасности Украины (СБУ), пытавшиеся похитить одного из командиров донбасского ополчения.
По мнению Молчанова, все эти события не способствуют удовлетворению желания Зеленского провести в ближайшие месяц-два встречу в «нормандском формате».
«Вряд ли со стороны России будут такие дипломатические подарки преподноситься Зеленскому, учитывая, что в Кремле уже поняли, что для Зеленского это встреча ради встречи, так как для него это является важным пиаром перед местными выборами в Украине», — сказал он.
Поэтому, по мнению политолога, в ближайшее время какого-то серьезного продвижения в реализации парижского коммюнике ожидать не стоит.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.