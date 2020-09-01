На минувшей неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создали по просьбе Лукашенко резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. По словам российского лидера, российские силовики вступят в дело, только если экстремисты начнут захватывать административные здания, жечь машины, дома и банки.
«Путин добьётся своей цели, примет Белоруссию в широкие объятия. Запад ему в этом только поможет: чем сильнее он давит на Лукашенко, тем быстрее состоится слияние путём поглощения братской Белоруссии Российской Федерацией. Путин всегда играет свою игру, и пока он уверенно ведёт эту партию к победе», — сказал собеседник издания.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.