Чем сильнее Запад давит на Александра Лукашенко, тем быстрее Белоруссия войдет в состав России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист Алан Мамиев

Алан Мамиев: Пока Белоруссия не объединилась с Россией, Лукашенко будет нужен © из личного архива Алана Мамиева

«Путин добьётся своей цели, примет Белоруссию в широкие объятия. Запад ему в этом только поможет: чем сильнее он давит на Лукашенко, тем быстрее состоится слияние путём поглощения братской Белоруссии Российской Федерацией. Путин всегда играет свою игру, и пока он уверенно ведёт эту партию к победе», — сказал собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти.