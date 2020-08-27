Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» возложила ответственность за обстрел своих общественников на президента Украины Владимира Зеленского и призвала запретить деятельность подозреваемых ими «Национального корпуса» и «Азова». Об этом 27 августа сообщила пресс-служба политсилы

На Украине радикалы из «Азова» и «Нацкорпуса» обстреляли автобус с оппозиционерами - Кива © Telegram-канал The Kyva Илья Кива заявил, что «Азов» и «Нацкорпус» обстреляли автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За Жизнь» на трассе Киев-Харьков. По его данным, есть раненые, один человек похищен.

В ОПЗЖ заявили, что это преступление является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих «при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции».

«"Оппозиционная платформа — За жизнь" возлагает полную ответственность за похищения, кровь, ранения и возможную гибель законопослушных украинских граждан на президента Зеленского, которого куда больше волнует пожар в доме [главы украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия] Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов», — говорится в сообщении.

Партия потребовала немедленного открытия уголовного дела по статье «терроризм», расследования и привлечения к ответственности причастных к обстрелу автобуса.

Политсила также призвала запретить деятельность «Национального корпуса» и «Азова» как террористических на территории Украины.