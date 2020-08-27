Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива сообщил, что радикалы на трассе Киев-Харьков обстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты - За жизнь», есть раненые. Нардеп написал об этом в своем Telegram-канале 27 августа

На Украине обстреляли авто, в котором ехал лидер одесских неонацистов © Facebook Демьян Ганул сообщил Кива.

В эфире телеканала NewsOne он заявил, что два человека получили огнестрельные ранения и находятся в тяжелом состоянии. При этом нардеп не уверен, есть ли погибшие.

Также парламентарий записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил власть и президента Владимира Зеленского, которые, по его мнению, это допустили.

Общественное движение «Патриоты — За жизнь» было создано партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» в июне. По словам Кивы, основные задачи движения — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.