«На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия "Азовом" (батальон, против которого в РФ возбуждено уголовное дело — ред.) и "Нацкорпусом" (создан на базе "Азова" — ред.) расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты — За жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», — сообщил Кива.
В эфире телеканала NewsOne он заявил, что два человека получили огнестрельные ранения и находятся в тяжелом состоянии. При этом нардеп не уверен, есть ли погибшие.
Также парламентарий записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил власть и президента Владимира Зеленского, которые, по его мнению, это допустили.
Общественное движение «Патриоты — За жизнь» было создано партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» в июне. По словам Кивы, основные задачи движения — разрешение конфликта в Донбассе, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти.