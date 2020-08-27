Более 100 прибывших на Украину хасидов застряли в аэропортах Борисполя, Одессы и Запорожья, так как их не пускают в страну. Об этом руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач сообщил на своей странице в Facebook 27 августа

В аэропортах Украины блокируют въезд хасидов - СМИ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Более 100 брацлавских хасидов продолжительное время не пускают в страну в Борисполе и аэропортах Одессы, Запорожья. Причина пока неизвестна. Вчера (26 августа — ред.) после проверки документов пассажиров рейса из Израиля 12 человек из 116 "развернули", так как они не смогли объяснить цели своего визита в Украину. Запрет на въезд от КМУ (Кабмина — ред.) начнет действовать только в 00:00 29 августа», — написал Ткач.

По его словам, 27 августа на Украину намерены приехать более тысячи хасидов, которые хотят успеть попасть в страну до закрытия границ иностранцам. Он уточнил со ссылкой на свои источники в Израиле, что проблемы возникают у тех, кто не сделал тест на коронавирус за определенное количество часов в Израиле.

С 12 марта правительство Украины из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, который был смягчен 11 мая. Позже карантин был продлен до ноября, также Кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII — XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр правительства Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что Кабмин решил ограничить иностранцам посещение Умани.