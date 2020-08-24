В Минске митингующие предприняли попытку «штурмовать» Дверец независимости, но быстро отказались от своей идеи. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости 23 августа

«Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.

По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».