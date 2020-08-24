«Так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», — сказала Эйсмонт в эфире телеканала ОНТ.
По ее словам, «смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении».
Обострение обстановки в Белоруссии произошло после президентских выборов 9 августа. С результатом в более чем 80% победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала данные результаты, в стране прокатилась волна беспорядков и стычек протестующих с милицией. Одной из точек сбора противников власти в первые дни протестов была площадь возле стелы «Минск — город-герой».