Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что Минск не разорвёт выгодные экономические связи с Москвой, как это сделал Киев в период майдана

В интервью французской газете Le Journal du Dimanche выразила своё мнение о том, с кем Белоруссии выгодно сотрудничать.

«Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причём даже в больших объёмах, чем с Европейским союзом. Почему это происходит? Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я не экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я», — заявила Светлана Тихановская, занявшая второе место на президентских выборах. Эксперт объяснил, зачем России Белоруссия © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Как сообщало в феврале посольство Белоруссии в РФ, товарооборот между странами по итогам прошлого года составил $35,55 млрд. На долю России приходилось 49,2% всего товарооборота Белоруссии. На российский рынок поставлялись сыры и творог, грузовые автомобили, сливочное масло, тракторы и седельные тягачи, запчасти и принадлежности для автомобилей и тракторов, мебель, молоко и сливки сгущённые и сухие, говядина, мясо птицы. Главными импортными позициями стали сырая нефть, включая газовый конденсат, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды, легковые автомобили, отходы и лом чёрных металлов.

«Я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов, потому что Белоруссия — это не Украина», — подчеркнула Тихановская.

На Украине накануне подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом журналисты проводили опрос среди населения, и выяснилось, что ни один человек не знал, что именно там написано, хотя все обеими руками поддерживали его принятие. Люди были убеждены, что документ обеспечит им европейский уровень жизни, большие зарплаты и пенсии. В результате украинская экономика не только не получила выгоды, а, наоборот, понесла потери. В связи с вступлением в силу экономической части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Россия с 1 января 2016 года приостановила действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами.