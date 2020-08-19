Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская 18 августа записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы

Тихановская объявит себя президентом Белоруссии, утверждают в ее штабе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Тихановской, люди, которые вышли на улицы белорусских городов с целью защитить свои голоса, были «жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть».

«Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», — сказала она.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты,они продолжаются до сих пор. При разгоне акций правоохранители применяют насилие.