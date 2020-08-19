В понедельник, 17 августа, к общенациональной забастовке присоединились работники Белорусского телевидения. Главные требования бастующих: освобождение политзаключенных, отставка действующего президента Александра Лукашенко и проведение новых свободных выборов.
«Забастовка государственного телевидения — беспрецедентное событие. Государственные СМИ всегда были послушным, хотя и не очень эффективным пропагандистским орудием власти, но теперь даже они начинают фрондировать. Безусловно, для действующей власти это очень тревожный сигнал», — сказал Шимов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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