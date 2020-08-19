Доцент Белорусского государственного университета, политолог Всеволод Шимов в интервью изданию Украина.ру назвал присоединение к забастовке в Белоруссии сотрудников гостелевидения беспрецедентным событием

Вассерман объяснил, чем полезна для Лукашенко забастовка телевизионщиков © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко и проведение новых свободных выборов.

«Забастовка государственного телевидения — беспрецедентное событие. Государственные СМИ всегда были послушным, хотя и не очень эффективным пропагандистским орудием власти, но теперь даже они начинают фрондировать. Безусловно, для действующей власти это очень тревожный сигнал», — сказал Шимов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу Лукашенко. Акции продолжаются всю неделю. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.