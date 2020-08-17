В штабе оппозиционерки уверены, что страны Запада признают победу Тихановской, соответствующее заявление о возложении на себя обязанностей президента она сейчас готовит.
Протесты в Белоруссии начались сразу после выборов, когда стало известно, что действующий президент Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а Светлана Тихановская — чуть больше 10%.
Участники беспорядков на улицах требовали повторных выборов, а часть протестующих предлагала признать победу Тихановской. Тем временем она сама покинула страну и уехала в Литву.
В беспорядках пострадало более 200 человек, в том числе правоохранители. В штабе Тихановской заверяют, что с надеждой смотрят на протесты, отмечая, что силовые методы разгона «никогда не должны повториться».
Ранее в штабе Тихановской уже заявляли о том, что начали формировать совет по передаче власти.