Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов, об этом 17 августа заявила её пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita

В штабе оппозиционерки уверены, что страны Запада признают победу Тихановской, соответствующее заявление о возложении на себя обязанностей президента она сейчас готовит.

Тихановская созывает координационный совет для трансфера власти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а Светлана Тихановская — чуть больше 10%.

Участники беспорядков на улицах требовали повторных выборов, а часть протестующих предлагала признать победу Тихановской. Тем временем она сама покинула страну и уехала в Литву.

В беспорядках пострадало более 200 человек, в том числе правоохранители. В штабе Тихановской заверяют, что с надеждой смотрят на протесты, отмечая, что силовые методы разгона «никогда не должны повториться».

Ранее в штабе Тихановской уже заявляли о том, что начали формировать совет по передаче власти.