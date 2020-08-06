«Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под лозунгом "Украина — это ты!". И впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. <…> Обычно призывали голосовать за определенную партию. Голосуйте за себя! Потому что Харьков — это ты. Тернополь — это ты. Одесса — это ты. Донбасс — это ты. Львов — это ты. Власть в тысячах сообществ должна принадлежать миллионам своих жителей. Верю, что после 25 октября будет» — написала Кравчук.
На парламентских выборах-2019 лозунг "Слуги народа" был другим: «Сделаем их вместе». Местные выборы-2020 пройдут 25 октября. Однако за год рейтинг правящей партии снизился судя по данным соцопросов.