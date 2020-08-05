Напал на женщину: «слуга народа» устроил побоище в ресторане — СМИ
Напал на женщину: «слуга народа» устроил побоище в ресторане — СМИ
© zaveqna / flickr
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, где ответчиком указано Министерство юстиции Украины, об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии "Слуга народа"», — говорится материале.

Истец попросил суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно подачи иска об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии «Слуга народа». Также он попросил ОАСК обязать Министерство юстиции направить представление в суд об аннулировании регистрационного свидетельства партии.

Суд решает вопрос о принятии дела к рассмотрению.

Кем является истец и на каком основании он предлагает аннулировать регистрацию партии не уточняется.

 

 