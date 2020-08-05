Иск с требованием аннулировать регистрацию партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» поступил в Окружной административный суд Киева. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба суда

Напал на женщину: «слуга народа» устроил побоище в ресторане — СМИ © zaveqna / flickr

Истец попросил суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно подачи иска об аннулировании свидетельства о регистрации политической партии «Слуга народа». Также он попросил ОАСК обязать Министерство юстиции направить представление в суд об аннулировании регистрационного свидетельства партии.

Суд решает вопрос о принятии дела к рассмотрению.

Кем является истец и на каком основании он предлагает аннулировать регистрацию партии не уточняется.