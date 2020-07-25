На днях палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».
«Но, может быть, нет худа без добра? Может быть, произойдет если не альянс, то сближение между Европейским союзом и Россией, хотя в Евросоюзе тоже хватает противников «Северного потока — 2». В общем, ситуация очень неопределенная. Сложно предсказать будущее «Северного потока» и наших отношений. Это грустная история, наше отчуждение с Западом углубляется», — считает Руслан Гринберг.
Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» нарушают международное право, заявил недавно бургомистр города Засниц в Германии Франк Крахт.
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