Опасность того, что санкции США смогут парализовать проект «Северного потока – 2» или, по крайней мере, продлить его строительство, становится реальностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг

Руслан Гринберг: Попытки США помешать строительству «Северного потока-2» могут привести к альянсу России и Евросоюза © РИА Новости, Нина Зотина

«Но, может быть, нет худа без добра? Может быть, произойдет если не альянс, то сближение между Европейским союзом и Россией, хотя в Евросоюзе тоже хватает противников «Северного потока — 2». В общем, ситуация очень неопределенная. Сложно предсказать будущее «Северного потока» и наших отношений. Это грустная история, наше отчуждение с Западом углубляется», — считает Руслан Гринберг.

Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2» нарушают международное право, заявил недавно бургомистр города Засниц в Германии Франк Крахт.

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