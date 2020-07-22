Луцкая журналистка Марьяна Метельская заявила, что автобусный маршрут сообщением Луцк — Владимир-Волынский не проходит через улицу Владимирскую, по которой, по ее данным из собственных источников, проезжал автобус, который накануне захватил террорист. Об этом 22 июля она написала у себя в Facebook

По ее данным, в 09:05 автобус выехал с автостанции с двумя пассажирами. В 09:36 полиция первая написала в журналистский чат о том, что захвачены люди. Театр одного актера или настоящий теракт. Что произошло в Луцке © REUTERS, Mykola Martyniuk

«В личном телефонном разговоре собственные источники сообщили, что автобус захватили на Владимирской и пригнали в центр. Загадка: что делал автобус, который не должен был ехать на Владимир, на Владимирской? Как он успел съездить на Владимирскую, а затем в центр? Где взялось 20 человек, если выехало два?» — написала она.

Кроме того, у журналистки вызвало вопрос, ехали ли люди по билетам или нет. По ее словам, странно, что «они взялись в будний день на Берестечко». Также ей показалось странным, что при имеющейся информации о заложниках и захвате автобуса до 10:00 людей продолжали пропускать через центр.

В комментариях к ее посту пользователи написали, что «на Берестечко с Владимирской» автобусы также не едут.