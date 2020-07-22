По ее данным, в 09:05 автобус выехал с автостанции с двумя пассажирами. В 09:36 полиция первая написала в журналистский чат о том, что захвачены люди.
«В личном телефонном разговоре собственные источники сообщили, что автобус захватили на Владимирской и пригнали в центр. Загадка: что делал автобус, который не должен был ехать на Владимир, на Владимирской? Как он успел съездить на Владимирскую, а затем в центр? Где взялось 20 человек, если выехало два?» — написала она.
Кроме того, у журналистки вызвало вопрос, ехали ли люди по билетам или нет. По ее словам, странно, что «они взялись в будний день на Берестечко». Также ей показалось странным, что при имеющейся информации о заложниках и захвате автобуса до 10:00 людей продолжали пропускать через центр.
В комментариях к ее посту пользователи написали, что «на Берестечко с Владимирской» автобусы также не едут.