Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обвинил украинцев, массово нарушающих правила безопасности, в ухудшении ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге в воскресенье, 28 июня

«В большинстве европейских стран, кроме смягчения карантина, люди строго придерживаются тех правил, которые установлены. Эти правила не являются тяжелыми для соблюдения. Они простые: если ты заходишь в какое-либо помещение, надевай маску. Если ты находишься на улице, или заходишь в супермаркет, обязательно соблюдай социальную дистанцию. И обязательно пользуешься антисептиком», — сказал министр.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 42 982 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием скончались 1129 человек, 18 934 выздоровели. За сутки инфекцию выявили у 917 человек.