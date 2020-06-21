Федеральный прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту Дональду Трампу людей, сообщил, что покинет пост после заявления генпрокурора Уильяма Барра. Об этом говорится в заявлении Бермана, передает Associated Press 21 июня

Суд по делу Фрумана и Парнаса в США могут перенести на 2021 год из-за коронавируса © CC0, Pixabay Одри Страусс.

«В связи с решением генерального прокурора Барра соблюсти нормальное действие закона и назначить заместителя прокурора США Одри Страусс исполняющим обязанности прокурора США я покину пост прокурора США по Южному округу Нью-Йорка с настоящего момента», — написал Берман.

Тем временем комитет Палаты представителей по судебным вопросам намерен провести расследование по этому инциденту.

«Комитет незамедлительно приступит к расследованию этого инцидента как части нашего более широкого расследования неприемлемой политизации Барром Министерства юстиции», — говорится в заявлении председателя комитета конгрессмена-демократа от Нью-Йорка Джеррольда Надлера на сайте комитета.

По его словам, в среду, 24 июня, комитет заслушает двух анонимных информаторов, которые ответят на вопросы по этой теме. Он отметил, что «все это попахивает коррупцией и некомпетентностью».

Берман возглавлял расследование в отношении Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при «выплатах за молчание», которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний Конгрессу. В декабре 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы.

Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным СМИ, получателем денег мог быть и штаб Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату президента Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве.Мари Йованович

Кроме того, Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.