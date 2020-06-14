Возможно, белорусы и устали от Лукашенко и поменяли бы его на кого-то другого, так какие-то слои общества президент страны разочаровал, считает политолог.
«Но для этого нужно, чтобы был кто-то другой. Кому-то другому в Белоруссии не давали вырасти на протяжении 25 лет. Там аккуратно срезали все колосья, выросшие выше определенного уровня. У Лукашенко нет конкурентов. В Белоруссии не сложилась ситуация, когда готовы проголосовать за бетонный столб, за мартышку, лишь бы против Лукашенко», — рассказал эксперт
Если белорусская статистика даст более или менее точные данные по результатам выборов, то можно будет определить, насколько Лукашенко надоел народу, добавил Ростислав Ищенко.
Выборы президента Белоруссии состоятся в воскресенье, 9 августа.