По его словам, в протестах на Майдане доминировала украинская мелкая буржуазия, которая выполняла работу для крупных олигархов и западных империалистов, целью которых была распродажа ресурсов страны и возможность сделать Украину базой для операций НАТО.
«Я бы скорее сравнивал американские протесты с народным сопротивлением на Донбассе после Майдана. Так же, как украинский правящий класс развязал репрессии и натравил фашистские банды против русских, цыган, вьетнамцев и других национальных меньшинств Украины, правящий класс США натравил расистскую полицию и банды белых расистов на чернокожих и представителей других национальных меньшинств», — рассказал Грег Баттерфилд.
Как и жители Донбасса, которые, как могли, противостояли атакам правительственных войск и нацистских банд, жители Миннеаполиса и США в целом сопротивляются и противостоят атакам полиции и ультраправых банд, считает активист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.