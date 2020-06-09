У массовых протестов в США и у так называемой «революции достоинства» на Украине 2014 года совершенно разная классовая основа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал активист американской Партии социалистического единства, участник протестов в Нью-Йорке Грег Баттерфилд

Грег Баттерфилд: «Я бы скорее сравнивал американские протесты с народным сопротивлением Донбасса» © prometej.info

«Я бы скорее сравнивал американские протесты с народным сопротивлением на Донбассе после Майдана. Так же, как украинский правящий класс развязал репрессии и натравил фашистские банды против русских, цыган, вьетнамцев и других национальных меньшинств Украины, правящий класс США натравил расистскую полицию и банды белых расистов на чернокожих и представителей других национальных меньшинств», — рассказал Грег Баттерфилд.

Как и жители Донбасса, которые, как могли, противостояли атакам правительственных войск и нацистских банд, жители Миннеаполиса и США в целом сопротивляются и противостоят атакам полиции и ультраправых банд, считает активист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.