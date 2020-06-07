Вот уже почти две недели все штаты США охвачены массовыми протестами и бунтами, вспыхнувшими после публичного убийства полицейским Дереком Шовином афроамериканца Джорджа Флойда. В ряде СМИ протесты и погромы связывают с предвыборными технологиями, используемыми в ходе президентской кампании в США

Некоторые обозреватели называют протесты «американским майданом». Чтобы понять причины протестов, мы пообщались с Грегом Баттерфилдом, активным участником протестов в Нью-Йорке, активистом американской Партии социалистического единства, редактором издания Struggle-La Lucha, внесенного на Украине в список сайта «Миротворец» как человека, «угрожающего национальной безопасности». Грег Баттерфилд активно выступал против Майдана, посещал республики Донбасса, организовывал в США акции протеста против ультраправого террора на Украине и в защиту украинских политзаключенных.

- Грэг, как вы можете описать общую ситуацию в вашем городе?

— В Нью-Йорке, где я живу, происходят жестокие полицейские репрессии против протестующих. На этой неделе был введен комендантский час, и хотя мэр заявил, что мирные демонстранты не будут подвергаться нападению полиции после комендантского часа, на самом деле он лгал — полиция продолжает атаковать демонстрантов. Людей избивают, травят газом, арестовывают и держат в небезопасных условиях в тюрьме более 24 часов, прежде чем доставить в суд, а это нарушение закона. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которые оба являются демократами, лгут о природе протестов и поддерживают репрессии, равно как и президент-республиканец Дональд Трамп.

- Какими вы видите перспективы протестов? Могут ли они изменить политическую ситуацию в США?

— Важно отметить, что протесты уже сильно изменили ситуацию в стране. Прежде всего, основываясь на прошлой истории убийств, совершенных полицией, можно сказать, что сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, который задушил Джорджа Флойда, никогда бы не был уволен или обвинен в совершении преступления, если бы не было столь массового восстания в городе Миннеаполис, напугавшего правящий класс и политический истеблишмент. И его троих сообщников никто бы не обвинил, если бы не массовые общенациональные и международные протесты, последовавшие за восстанием в Миннеаполисе.

На 25 мая политическая ситуация была такой: Трамп, Уолл-стрит, республиканцы и демократы вынуждали людей работать в небезопасных условиях, в условиях пандемии, несмотря на то что число смертей от Covid-19 в США достигло 100 000 человек. В тот же день Джордж Флойд был убит. Неделю спустя, 1 июня, Трамп сам прятался в бункере под Белым домом и грозился объявить военное положение.

Прошла всего неделя. Власть капиталистов США, несмотря на все ее богатство, на всю ее военную мощь, на все ее санкции и военные базы, нацеленные на страны всего мира, все же является достаточно хрупкой. Дайен Джи-Вечорек: «Будут и другие катализаторы протестов»

- Как протесты связаны с президентской кампанией в США и соперничеством республиканцев и демократов? Считаете ли вы, что протесты или грабежи организованы кем-то?

— Я категорически отвергаю идею о том, что протесты и восстания в Миннеаполисе были кем-то организованы. Я знаю, что в странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы наблюдается определенный цинизм в отношении массовых акций протеста после всех тех «цветных революций», инспирированных там США и ЕС за последние 20 лет. Но я могу заверить вас, что это подлинное выражение ярости — следствие длительного угнетения и эксплуатации определенных слоев рабочего класса США, а именно черных американцев.

Восстание застало врасплох как республиканцев, так и демократов, все слои правящего класса и политические круги США. И сознание тех, кто участвует в акциях протеста, сейчас намного более развито, чем, например, на начальном этапе движения Black Lives Matter 5-6 лет назад. Пройдя через опыт мирных протестов, которые не смогли внести существенных изменений, пережив негативный опыт, связанный с кампанией Берни Сандерса, которому истеблишмент демократов не позволил стать кандидатом на президентских выборах, молодые люди сейчас как никогда понимают, что оба крыла капиталистического истеблишмента являются их врагами.

Большинство крупных городов, в которых происходят наиболее массовые акции протеста и где происходят самые жесткие полицейские репрессии, управляются демократами. Конечно, они хотели бы использовать непопулярность Трампа в своих избирательных целях. Но они так же напуганы этим воинствующим движением представителей всех рас, как и Трамп.

- Мы знаем, что вы поддерживали украинских антифашистов, организовывали протесты в США против ультраправого террора в Украине, поддерживали украинских политзаключенных, посещали республики Донбасса. Вы даже были включены в список «врагов» Украины на пресловутом сайте «Миротворец». Таким образом, вы можете сравнить ситуацию в США и Украине. Не могли бы вы сказать, прослеживаете ли вы какие-либо общие черты между украинским Майданом в 2014 году и нынешними протестами в США?

— Я не думаю, что они вообще как-то похожи. Классовая основа совершенно другая. В протестах на Майдане доминировала украинская мелкая буржуазия, которая выполняла работу для крупных олигархов и западных империалистов, целью которых была распродажа ресурсов страны и возможность сделать Украину базой для операций НАТО. Бартон Кэмпбелл: «Конец белому правящему классу». Кто и почему бунтует в США © REUTERS, Brendan Mcdermid

Движение же, которое вспыхнуло в Миннеаполисе на прошлой неделе, основано на требовании угнетенных народов и рабочего класса положить конец расистскому террору со стороны капиталистического государства и прекратить тратить триллионы долларов налогоплательщиков на милитаризацию полиции (оснащение полиции оружием армейского уровня). Люди требуют вместо этого инвестировать эти средства в создание жизнеспособной государственной системы здравоохранения, строительство доступного жилья, школ и так далее.

Я бы скорее сравнивал американские протесты с народным сопротивлением на Донбассе после Майдана. Так же, как украинский правящий класс развязал репрессии и натравил фашистские банды против русских, цыган, вьетнамцев и других национальных меньшинств Украины, правящий класс США натравил расистскую полицию и банды белых расистов на чернокожих и представителей других национальных меньшинств. Как и жители Донбасса, которые, как могли, противостояли атакам правительственных войск и нацистских банд, жители Миннеаполиса и США в целом сопротивляются и противостоят атакам полиции и ультраправых банд.

- Кто чаще всего участвует в акциях протеста, какая социальная категория или класс?

— Одним из наиболее удивительных моментов является то, что это движение объединило угнетенных чернокожих рабочих с другими слоями рабочего класса, особенно с молодыми белыми рабочими, в масштабах, которые не наблюдались ранее в течение очень долгого времени. Это единство черных и белых против расизма — именно то, что действительно пугает класс капиталистов, вынуждая применять чрезмерные репрессии к участникам движения.

С момента своего основания в качестве британских колоний сотни лет назад, США были построены на основании превосходства белых. Американские капиталисты сколотили свои огромные состояния прежде всего на краже земель коренных народов, геноциде индейцев, а также труде африканских рабов. И это наследие до сих пор висит над США и проявляется здесь в отношении чернокожих и других угнетенных национальностей.

Американские капиталисты мастерски научились разделять и подавлять рабочий класс. Разделение рабочих на основе расовой принадлежности является основой их правления. Сейчас же буквально за несколько дней этот фундамент начал рушиться. Нечто такое же наблюдалось в США в ходе грандиозных битв американских рабочих 1930-х годов, которые тогда вели коммунисты и социалисты. Подоплекой такого вновь возникшего чувства классовой солидарности являются последствия капиталистического кризиса, который еще больше углубила пандемия коронавируса. С апреля 2020 года более 40 миллионов рабочих в США потеряли работу.

Конечно, нас не может не беспокоить вероятность усиления репрессий в ближайшие дни и недели. Но это новое боевое единство против расизма и полиции — очень обнадеживающий знак для нашей классовой борьбы в будущем.

- Каковы требования и желания людей помимо привлечения к ответственности полицейских-убийц в Миннеаполисе?

— Среди протестующих многие выступают против капиталистического государства и капитализма в целом. Распространенным требованием является ликвидация полиции и ее замена силами самообороны, организованными общинами. В общинах черных, азиатов, латиноамериканцев, арабов, индейцев полицию обычно считают оккупационными силами, поэтому люди хотят, чтобы она ушла с их улиц. Маргарет Кимберли: «Люди учатся действовать вне рамок политической системы США» © cindysheehanssoapbox.blogspot.com

Другим важным требованием движения является требование сокращение финансирования полицейских департаментов и тюремно-промышленного комплекса, а затем использование высвободившихся средств для создания системы общественного здравоохранения в США. Общины, пострадавшие от полицейского терроризма, также более всего пострадали и от пандемии коронавируса. Эти люди практически не имеют доступа к системе здравоохранения и зачастую не могут позволить себе даже предметы первой необходимости.