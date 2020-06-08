Смерть Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые выступления афроамериканцев, которые сопровождаются погромами и поджогами по всей Америке.
«Вот в чем ирония истории… Мартин Лютер Кинг действительно был достойным человеком, а Флойд — настоящий наркоман, преступник и маргинал. Так вот теперь это будет икона вместо Мартина Лютера Кинга. Вот ирония черного движения. Если бы политический фланг Америки был консолидирован, был консенсус относительно будущего страны и, более того, американской мечты, тогда ничего бы этого не было», — считает Вадим Карасев.
По его словам, сейчас мы видим, что идет борьба двух Америк, и пока неизвестно, какая из них победит.
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