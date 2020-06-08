Из погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда делают новую икону черной Америки из-за того, что между республиканцами и демократами возник раскол накануне выборов президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Карасев

Вадим Карасев: Цель Трампа - сделать из России остров © actual.today Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе вызвала массовые выступления афроамериканцев, которые сопровождаются погромами и поджогами по всей Америке.

«Вот в чем ирония истории… Мартин Лютер Кинг действительно был достойным человеком, а Флойд — настоящий наркоман, преступник и маргинал. Так вот теперь это будет икона вместо Мартина Лютера Кинга. Вот ирония черного движения. Если бы политический фланг Америки был консолидирован, был консенсус относительно будущего страны и, более того, американской мечты, тогда ничего бы этого не было», — считает Вадим Карасев.

По его словам, сейчас мы видим, что идет борьба двух Америк, и пока неизвестно, какая из них победит.

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