Сейчас идет борьба двух Америк, и пока невозможно сказать, какая из них одержит победу, считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Массовые беспорядки в городах США вспыхнули после того, как 25 мая при задержании белыми полицейскими погиб афроамериканец Флойд Джордж.

Акции протеста, сопровождающиеся погромами и поджогами, проходят на фоне острой политической борьбы накануне президентских выборов в США между президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократической партии Джо Байденом.

- Вадим Юрьевич, массовые бунты цветного населения в США — это элемент предвыборной технологии или они развиваются по стихийному сценарию?

— Это одновременно и предвыборная технология, и стихийный сценарий. Так было и в Украине. С одной стороны, были причины для протестов, а потом уже начинали работать технологи. Почему так, потому что такие протесты с погромами всегда появляются там, где расколот политический класс.

Кость Бондаренко: Погромы в США направлены против американского истеблишмента © РИА Новости, Нина Зотина

Вот в чем ирония истории… Мартин Лютер Кинг действительно был достойным человеком, а Флойд настоящий наркоман, преступник и маргинал. Так вот теперь это будет икона вместо Мартина Лютера Кинга.

Вот ирония черного движения. Если бы политический фланг Америки был консолидирован, был консенсус относительно будущего страны и, более того, американской мечты, тогда ничего бы этого не было. Был бы лишь еще один полицейский инцидент, возможно, масштаба Фергюссона 14-го года или Лос-Анджелеса 92-го.

Но сейчас мы видим, что идет борьба двух Америк, и мы не знаем, какая из них победит.

- На ваш взгляд, кого больше в президенте Трампе — удачливого бизнесмена или реального политика?

— Он политик, я бы сказал, крутой политик. Он знает, что делает. Он поставил на белую карту, то есть на белых американцев. И он не один, за ним стоят влиятельные силы. Кроме того, его поддерживает половина Америки.

Вопрос в том, повторюсь, или Америка останется смешанной, но с белой доминантой, либо станет как демократы, которые становятся на колени перед коллективным Флойдом, в том числе и Байден. Они фактически «очерняют» Америку, это игра слов, но в принципе это «очернение» Америки.

Поэтому это действительно выход на первый план расовых проблем, расовой доминанты в США. Поэтому Трамп уже понял, что Америка должна перезагрузиться, пройти процесс ребрендинга, что долой глобализм, да здравствует национализм, американский причем.

Причем американский национализм империалистического типа. Это же не значит, что они уйдут в изоляцию, они будут действовать в мире с националистических, а не с глобалистских позиций.

Политолог Мирзаян: Для России Трамп остается лучшим кандидатом в президенты США © РИА Новости, Нина Зотина

Так что выиграет выборы Трамп или проиграет — проблема не в этом. Кризис в Америке только в самом начале пути. Как когда-то говорил Черчилль, это не конец, это конец начала.

- О чем говорит снос памятников героям Гражданской войны, которые сражались на стороне южных штатов?

— А это говорит о том, что если вас не объединяет будущее американской мечты, вы начинаете смотреть в прошлое. Как было и в Украине. Если бы была украинская мечта или лидер, который бы вел страну вперед, то никто бы на эти памятники не обращал внимание.

Как только в Америке плохо, как только возникает кризис американской мечты, все начинают смотреть в прошлое, искать корни нездоровья, социального, общественного и так далее. И тогда начинается поиск героев и антигероев. Как и в Украине, кто-то герой, кто-то антигерой.

Ведь когда вы смотрите в будущее, вам все равно, какое историческое значение имеет тот или иной памятник. Стоит и стоит, он же памятник. А когда страна раскалывается, эти памятники возвращают себе жизнь, вот в чем парадокс. Генерал Ли, Ленин становятся живыми, живее всех живых…

- Какую цель преследует Трамп, приглашая на саммит Большой семерки еще четыре страны, в том числе и Россию?

— Потому что он политик. Причем современный политик, он живет не в старых парадигмах. Он видит, что Большая семерка — это большая «шестерка».

Бортник: Протесты в США могут иметь такой же эффект, как Майдан 2004 года на Украине © Facebook, Ruslan Bortnik

Что такое Большая семерка? Джастин Трюдо (премьер-министр Канады) в цветных носках, Борис Джонсон? Это разве серьезно?

Единственные серьезные люди в Большой семерке — это (премьер-миниср Японии) Синдзо Абэ, (президент Франции) Эммануэль Макрон, (канцлер ФРГ) Ангела Меркель. Все остальные еще большие клоуны, чем сам Трамп, которого они считают клоуном. Конечно, чтобы сберечь мир, нужно расширять круг лидеров стран.

- А в чем цель российской политики Трампа?

— С одной стороны, в том, чтобы держать ее на дистанции от Китая, а с другой — на дистанции от США. Чтобы Россия была островом, а не союзником Китая. Понятно, что, с одной стороны, союз России со Штатами невозможен, а с другой — Трамп должен удерживать Россию от сближения с Германией. Это правильная игра — разделяй и властвуй.

- Будет ли, несмотря на сопротивление США, достроен газопровод «Северный поток-2»?

— Конечно, будет. Это уже проблема Меркель. Она его достроит. Другое дело, что будут маневры, хакерские атаки, но это все дымовые завесы, чтобы Меркель не обвинили в том, что она прогнулась под Россию. Но «Северный поток» будет, я никогда в этом не сомневался и не сомневаюсь до сих пор, потому что это настоящий бизнес, а не политика.