«Европейцы скорее будут искать способ, как прекратить противостояние с Россией. Потому что Россия — страна, которая обладает колоссальными ресурсами. А Украина — это вечный проситель, и мне кажется, что интерес к Украине будет иссякать в ближайшие годы, если не будет каких-то серьезных катаклизмов», — сказал эксперт.
Под «серьезными катаклизмами» он подразумевает, в частности, попытки спровоцировать Москву на то, чтобы она заняла более решительную позицию в части поддержки ДНР и ЛНР. Только в этом случае, по мнению политолога, у Украины появится шанс вновь привлечь к себе внимание и отодвинуть перспективы поиска урегулирования отношений России с Европой.
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