Евросоюз все больше обретает желание наладить отношения с Россией, в связи с чем интерес к Украине будет угасать. Об этом политолог Михаил Погребинский сказал в интервью изданию Украина.ру 28 мая

Чижов: Отношения Россия и ЕС стали заложником украинского кризиса © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Под «серьезными катаклизмами» он подразумевает, в частности, попытки спровоцировать Москву на то, чтобы она заняла более решительную позицию в части поддержки ДНР и ЛНР. Только в этом случае, по мнению политолога, у Украины появится шанс вновь привлечь к себе внимание и отодвинуть перспективы поиска урегулирования отношений России с Европой.

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