Собянин отметил, что в настоящее время важно дать москвичам возможность гулять во дворе, парке или сквере, хотя для властей это будет непростым решением.
«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — заявил мэр столицы.
По его словам, власти города разработают простую и доступную схему, благодаря которой все жители города не будут выходить на улицу одновременно.
Кроме того, глава города сообщил, что с 1 июня следует разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. Речь идет о химчистках, прачечных и ремонтных мастерских.
Согласно последним данным, в Москве зафиксировано 171 443 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2183 человека, 67 458 выздоровели.