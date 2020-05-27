Мэр Москвы Сергей Собянин предложил постепенно смягчать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил 27 мая в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным

Собянин отметил, что в настоящее время важно дать москвичам возможность гулять во дворе, парке или сквере, хотя для властей это будет непростым решением.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки», — заявил мэр столицы.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Кроме того, глава города сообщил, что с 1 июня следует разрешить всю непродовольственную торговлю и часть бытовых услуг. Речь идет о химчистках, прачечных и ремонтных мастерских.

Согласно последним данным, в Москве зафиксировано 171 443 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 2183 человека, 67 458 выздоровели.