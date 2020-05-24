Польша, Прибалтика и Румыния не против разместить у себя американское ядерное оружие и стать квазиядерными державами для сдерживания России, считает немецкий политолог Александр Рар

«Причем они хотят стать фронтовыми государствами. У этих государств отсутствует то понимание, что нужно сделать все, чтобы на твоей территории не было военных действий, которое было когда-то у нейтральных европейских стран времен холодной войны. Ведь в случае войны эти страны будут разрушены первыми. Для меня эта ситуация абсолютно непонятна», — рассказал Рар в интервью изданию Украина.ру.

Александр Рар: Польша и Прибалтика не дают Германии договориться с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев

Польша, Прибалтика и Румыния место того чтобы договориться с Россией и стать нейтральными, они поддакивают американской политике, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.