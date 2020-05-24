«Причем они хотят стать фронтовыми государствами. У этих государств отсутствует то понимание, что нужно сделать все, чтобы на твоей территории не было военных действий, которое было когда-то у нейтральных европейских стран времен холодной войны. Ведь в случае войны эти страны будут разрушены первыми. Для меня эта ситуация абсолютно непонятна», — рассказал Рар в интервью изданию Украина.ру.
Другие европейские страны, Австрия, Швеция, Финляндия, выбрали нейтральный статус еще во время холодной войны, чтобы на их территорию не падали бомбы, в том числе атомные.
Польша, Прибалтика и Румыния место того чтобы договориться с Россией и стать нейтральными, они поддакивают американской политике, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.