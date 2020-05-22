Эксперт считает, что вакцину, созданную за короткие сроки, нельзя испытывать на людях.
«И я никому не советовал бы быть этим самым добровольцем. Потому что неизвестно, как она сделана: кем, чем, из чего», — сказал он.
По словам Зверева, история с короновирусной вакциной до сих пор не ясна. Он рассказал, что последняя попытка сделать подобную вакцину и испытать ее на свиньях закончилась тем, что пришлось уничтожать несколько поголовий животных.
«Я на себе испытывал очень много вакцин. И могу сказать только одно: никогда бы я не стал ставить себе вакцину, сделанную в спешке. От начала эпидемии прошло всего три месяца. За это время невозможно проверить вакцину на хроническую токсичность. Такие опыты проводятся на животных в течение полугода, не считая времени на морфологический анализ органов животных после забоя, когда изучается влияние препарата на деятельность каждого органа, систем организма», — рассказал он.
Академик добавил, что нынешняя погоня за вакциной может иметь под собою чьи-то бизнес-интересы.
«Кто будет первым, тот и сорвет куш. Но я не устаю повторять, что внедрять новые вакцины нужно очень осторожно», — резюмировал он.