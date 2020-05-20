«Как сказал в свое время Уинстон Черчилль, «фашисты 21 века будут называть себя антифашистами». Точно так же глобалисты будут называть себя антиглобалистами», — пояснил эксперт.
Это будет выражаться в том, указал Бондаренко, что разные антиглобалистские организации и разные протестные движения будут использоваться для укрепления монополий, транснациональных корпораций, преследуя их интересы.
По его мнению, масштабные вооруженные конфликты не всегда являются следствием мировых кризисов, поэтому вовсе необязательно, что сегодня может начаться новая мировая война.
В то же время, добавил политолог, взрывоопасность ситуации сегодня выглядит достаточно серьёзной, особенно, учитывая противостояние между Соединенными Штатами и Китаем.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.