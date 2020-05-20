Пандемия и экономический кризис приведут не к слому идеологии глобализма, а к наступлению его нового витка. Просто глобалисты будут применять новую тактику. Об этом рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина

Это будет выражаться в том, указал Бондаренко, что разные антиглобалистские организации и разные протестные движения будут использоваться для укрепления монополий, транснациональных корпораций, преследуя их интересы.

По его мнению, масштабные вооруженные конфликты не всегда являются следствием мировых кризисов, поэтому вовсе необязательно, что сегодня может начаться новая мировая война.

В то же время, добавил политолог, взрывоопасность ситуации сегодня выглядит достаточно серьёзной, особенно, учитывая противостояние между Соединенными Штатами и Китаем.

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