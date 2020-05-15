Лавров сказал, что Китай еще в конце декабря информировал мировое сообщество о начале эпидемии коронавируса, а в январе этот вопрос обсуждался специалистами, в том числе под эгидой ВОЗ.
«В начале февраля специалисты Всемирной организаций здравоохранения посетили Ухань, среди них, кстати, был и российский специалист. Так что говорить, что китайцы закрывались от ВОЗ или что ВОЗ не была в курсе или была в курсе, но утаивала какую-то информацию, по меньшей мере некорректно», — подчеркнул глава МИД РФ.
По данным Лаврова, примерно треть (около 700 человек — ред) от порядка 2,1 тыс. специалистов секретариата ВОЗ составляют представители стран Запада. Китай же в этом органе представляют менее 40 человек, а Россию — 20.
Российский дипломат пояснил, что если у Китая или кого-то еще из незападных стран был злонамеренный план использовать ВОЗ для продвижения своих каких-то узкокорыстных закрытых интересов, то сделать это группой из 40 человек невозможно, когда ей противостоят 700 специалистов из западных стран, объединенных союзническими обязательствами в рамках НАТО.