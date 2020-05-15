«Не будет никакого баланса. Коломойский проиграл битву за Зеленского. Миф о том, что Зеленский якобы марионетка Коломойского, развенчался очень быстро. Реально власть в стране держат "соросята"», — подчеркнул эксперт.
По его прогнозу, принятие этого закона только усилит диктат Международного валютного фонда, который будет выдвигать Украине всё новые требования для предоставления очередного кредитного транша.
Теоретически Киев мог бы воспользоваться ситуацией с пандемией и договориться о реструктуризации долга, но Министерство финансов уже выбрало тактику, чтобы взять новый кредит и отдать старые долги, подытожил Молчанов.
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