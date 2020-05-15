С принятием так называемого «антиколомойского» закона президент Украины Владимир Зеленский не будет предпринимать попыток соблюсти баланс между интересами олигарха и интересами международных кредиторов. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Молчанов: Зеленский пошел на поводу международных компаний и теряет поддержку народа © Facebook, Денис Жарких

По его прогнозу, принятие этого закона только усилит диктат Международного валютного фонда, который будет выдвигать Украине всё новые требования для предоставления очередного кредитного транша.

Теоретически Киев мог бы воспользоваться ситуацией с пандемией и договориться о реструктуризации долга, но Министерство финансов уже выбрало тактику, чтобы взять новый кредит и отдать старые долги, подытожил Молчанов.

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