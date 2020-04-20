Мюллер ранее призвал китайские власти раскрыть все обстоятельства появления COVID-19. До этого президент США Дональд Трамп обвинил КНР в «создании» пандемии коронавируса.
«Нет, это не было согласовано, мы не говорили об этом. В правительстве ФРГ идет дискуссия на этот счет уже в течение долгого времени», — сказала Меркель.
В то же время она отметила, что «чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех».
Трамп ранее сказал, что Штаты считают вполне вероятным создание коронавируса COVID-19 в лаборатории в китайском городе Ухань.
Американский президент даже намерен послать следователей в КНР.
Против Китая в США уже подан соответствующий иск на сумму $3 трлн.
Китайская сторона подобные обвинения отвергает.
Следует отметить, что в США Китай уже называют «наследником СССР», в преддверии выборов президента республиканцы и демократы соревнуются в том, кто жестче накажет Пекин.
В частности, предлагается вновь ввести пошлины на китайские товары и отказаться от выплат Китаю по государственным долговым бумагам США.