Объявление в Белоруссии эпидемии чревато для президента Александра Лукашенко дополнительными расходами в год выборов, вместо того чтобы тратить деньги на агитацию и выплаты для бюджетников и силовиков. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

«Поскольку пока эпидемия в Белоруссия не объявлена, то и расходы для белорусского режима минимальны. Возможно, они возрастут ввиду того, что придется признать эпидемию», — указал Безпалько.

По его мнению, белорусская власть в вопросе эпидемии ведет себя так же, как и в вопросе Крыма, когда на официальном уровне не признает его вхождения в состав России, но при этом подает в суд на крымские фирмы в российские суды.

Политолог добавил, что Лукашенко в этом случае ведет себя точно так же, когда, с одной стороны, пандемию называет «психозом», а с другой стороны — просит деньги у Всемирного банка на преодоление эпидемии.

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