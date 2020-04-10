Именно поэтому, пояснил эксперт, Лукашенко делает многочисленные заявления о том, что для избавления от коронавируса достаточно лишь водки, сметаны, масла, трактора, сала и дыма от костра, притом что якобы никакого вируса нет, а все это — «массовый психоз».
«Поскольку пока эпидемия в Белоруссия не объявлена, то и расходы для белорусского режима минимальны. Возможно, они возрастут ввиду того, что придется признать эпидемию», — указал Безпалько.
По его мнению, белорусская власть в вопросе эпидемии ведет себя так же, как и в вопросе Крыма, когда на официальном уровне не признает его вхождения в состав России, но при этом подает в суд на крымские фирмы в российские суды.
Политолог добавил, что Лукашенко в этом случае ведет себя точно так же, когда, с одной стороны, пандемию называет «психозом», а с другой стороны — просит деньги у Всемирного банка на преодоление эпидемии.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.