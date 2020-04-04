Президент США Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса призвал в первую очередь обеспечить медицинскими масками работников сферы здравоохранения и призвал американцев использовать иные средства защиты. Он заявил об этом 3 апреля на пресс-конференции в Белом доме

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Медицинские маски стоит поберечь для медицинских работников, которые работают с инфицированными пациентами», — сказал глава государства.

Трамп также пояснил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют добровольное использование немедицинских масок. По его словам, такие средства защиты можно приобрести в Интернете или самостоятельно изготовить дома из подручных материалов.

В то же время президент американский лидер отметил, что поскольку эта мера является добровольной, он сам вряд ли будет ее выполнять, поскольку чувствует себя хорошо, и потому что считает неуместным носить маску, приветствуя глав других государств.

Он добавил, что, возможно, изменит свое мнение, но все же надеется, что ситуация вокруг коронавируса совсем скоро завершится.