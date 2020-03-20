Французский астролог Мишель Нострадамус предсказал нечто похожее на коронавирус и заверил, что спасение придет ближе к 2024 году – об этом он написал в одном из своих трудов, пишет издание Politeka в пятницу, 20 марта

«Огненная вода из России». Ванга предсказала коронавирус и лекарство от него © Пакко / wikimedia.org заявляли, что коронавирус впервые появился на рынке животных и морепродуктов в Ухане, а в одном из предсказаний Нострадамуса фигурирует «рыба, которая живет в воде и на земле».

«Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, форма ее странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги», — говорится в пророчестве.

Однако, если верить пророчеству, спасение человечества придет ближе к 2024 году.

«О какая дороговизна! Но два великих благодетеля /добряка/ принесут помощь отовсюду, по земле и по морю», — писал Нострадамус.

Многие ученые сомневаются в достоверности предсказаний французского астролога. При этом считается, что Нострадамус предсказал аварию на Чернобыльской АЭС, а также точную дату собственной смерти.