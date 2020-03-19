Причиной смерти пожилой пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Об этом в четверг, 19 марта, в официальном Telgram-канале сообщил столичный оперативный штаб

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», — рассказал главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в России коронавирусом заражены 147 человек, 86 из них проживают в Москве.