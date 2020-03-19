«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», — рассказал главный патологоанатом города Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.
По его словам, на момент смерти изменений в легких 79-летней пациентки не было. Также подтвердились сопутствующие хронические заболевания, такие как сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь и ишемическая болезнь сердца.
Согласно последним данным, в России коронавирусом заражены 147 человек, 86 из них проживают в Москве.