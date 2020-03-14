Несмотря на заявления руководства Украины о желании следовать минским соглашениям и объявленному режиму прекращения огня, артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донбасса становятся все ожесточеннее. Ранее в ДНР заявили, что в результате последнего ночного обстрела Горловки ранены три человека, в том числе ребенок.
«Сегодня ночью… обстреляли поселок шахта имени Гагарина из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка», — приводит словам представителя Народной милиции ДНР РИА Новости.
Как указывается, в результате повреждения линии электропередач, без света остались более тысячи абонентов, обесточены три котельные.
Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам ВСУ.
В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и один из крупнейших в стране химзаводов — «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.