Представитель Народной милиции ДНР заявил, что украинские военные обстреляли из артиллерии подконтрольную Донецкой народной республике Горловку. В результате была повреждена линия электропередачи, без света остались более тысячи мирных жителей. Об этом 14 марта сообщило агентство РИА Новости

Несмотря на заявления руководства Украины о желании следовать минским соглашениям и объявленному режиму прекращения огня, артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донбасса становятся все ожесточеннее. Ранее в ДНР заявили, что в результате последнего ночного обстрела Горловки ранены три человека, в том числе ребенок.

«Сегодня ночью… обстреляли поселок шахта имени Гагарина из 122-миллиметровой артиллерии, выпустив по населенному пункту 10 снарядов. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП в поселке Курганка», — приводит словам представителя Народной милиции ДНР РИА Новости.

Как указывается, в результате повреждения линии электропередач, без света остались более тысячи абонентов, обесточены три котельные. Взлёт «ястребов» и красные линии Зеленского. Как Украина готовится к «Нормандской встрече» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам ВСУ.

В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и один из крупнейших в стране химзаводов — «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.