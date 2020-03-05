На сайтах с порнографическим видео стали регулярно публиковать ролики с тематикой китайского коронавируса. Об этом 5 марта сообщает Depo.ua

Украинцев госпитализируют с подозрением на коронавирус © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк предлагают более ста видеороликов.

В одном из них описано, что женщина средних лет согласилась на интим за лекарства от заболевания, а в другом, что два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине.

Некоторые видео имеют полноценный сюжет. Например, ролик одной пары посвящен китайскому городу Ухань. В реальности его закрыли вскоре после того, как на территории города было зафиксировано множество зараженных вирусом. Эротическое видео сделано в формате записи с нагрудного видеорегистратора. В главной роли выступает сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Он прибывает в Ухань после закрытия города. По сюжету, мужчина в защитном костюме изучает заброшенный медицинский центр. Через некоторое время на него нападает женщина. После этого актеры переходят к сценам эротического характера.

Далеко не все видео действительно посвящены коронавирусу. Некоторые авторы контента только используют название вируса для того, чтобы заинтересовать зрителей.