Некоторые филиалы «Укрзализныцы» пытались ввести в отдельных поездах разделение на мужские и женские купе, но инновация не прижилась. Об этом рассказали в госпредприятии, передает 4 марта mv.org.ua

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