В 2010 году такой эксперимент провела Львовская железная дорога, которая ввела раздельные купе для мужчин и женщин в 12 поездах. При этом на поезд был один «разделенный» вагон. Позже это повторила Донецкая железная дорога.
Но данная услуга не пользовалась спросом, поскольку оставалось много нереализованных мест.
На сегодняшний день «Укрзализныця» не считает целесообразным обеспечение такого разделения. Кроме того, при покупке билетов онлайн не всегда возможно определить пол человека (речь идет об именах и фамилиях, которые трудно идентифицировать по половому признаку).