Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин
Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
28 февраля стало известно, что президент Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одним из главных вопросов должен стать кадровый, в частности смена состава Кабмина.

«Недоверие к правительству возрастает, недоверие к премьеру возрастает, рейтинг Зеленского хотя и не падает, но все-таки снижается, а скоро может и обвалиться, если продолжится тот экономический курс, который проводит нынешнее правительство», — подчеркнул Карасев.

Эксперт также напомнил о плохих экономических показателях, что вызывает особое беспокойство на фоне мировой рецессии, связанной с коронавирусом.

Полную версию интервью Вадима Карасева читайте на нашем сайте.