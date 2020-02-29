28 февраля стало известно, что президент Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Одним из главных вопросов должен стать кадровый, в частности смена состава Кабмина.
«Недоверие к правительству возрастает, недоверие к премьеру возрастает, рейтинг Зеленского хотя и не падает, но все-таки снижается, а скоро может и обвалиться, если продолжится тот экономический курс, который проводит нынешнее правительство», — подчеркнул Карасев.
Эксперт также напомнил о плохих экономических показателях, что вызывает особое беспокойство на фоне мировой рецессии, связанной с коронавирусом.
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