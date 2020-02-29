Если нынешний курс украинского правительства не изменится, это приведет к обвалу рейтинга президента Владимира Зеленского сказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру 29 февраля

Золотарев: Зеленский перестал быть "паровозом" и поэтому меняет Кабмин © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

«Недоверие к правительству возрастает, недоверие к премьеру возрастает, рейтинг Зеленского хотя и не падает, но все-таки снижается, а скоро может и обвалиться, если продолжится тот экономический курс, который проводит нынешнее правительство», — подчеркнул Карасев.

Эксперт также напомнил о плохих экономических показателях, что вызывает особое беспокойство на фоне мировой рецессии, связанной с коронавирусом.

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