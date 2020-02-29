На Украине нарастает недоверие к премьеру и правительству, как следствие - рейтинг президента Владимира Зеленского снижается, рассказал политолог Вадим Карасев в интервью изданию Украина.ру. Эксперт также объяснил, почему сейчас нужно новое правительство, какие перед ним будут стоять задачи и как будет откорректирован курс украинской власти

28 февраля стало известно, что Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Одним из главных вопросов должен стать кадровый.

- Вадим, на ваш взгляд, зачем и почему Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады? С чем связана спешка?

— Это связано с тем, что недоверие к правительству возрастает, недоверие к премьеру возрастает, рейтинг Зеленского хотя и не падает, но все-таки снижается, а скоро может и обвалиться, если продолжится тот экономический курс, который проводит нынешнее правительство.

Ну и экономические показатели плохие, тем более на фоне мировой рецессии, связанной с коронавирусом.

- По вашим прогнозам, будут ли поднимать вопрос отставки Гончарука? Якобы он хочет уйти, на его место называли многих претендентов. Есть ли у властей кандидатура на этот пост?

— Пока это в процессе согласования. Если бы была оптимальная кандидатура, вопрос с Гончаруком был бы решен в пользу его отставки.

Денис Шмыгаль. Биографическая справка © Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль.

Это выходец из менеджмента бизнесмена Рината Ахметова. Я допускаю такой вариант, но я бы не сказал, что вероятность этого 100%.

Не исключаю, что Гончарук останется. Правительство поменяется, курс будет откорректирован — за исключением продажи земли, этот вопрос закрыт для обсуждения. Только бы не шило на мыло. Погребинский о грядущей отставке Кабмина Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Зеленскому и его команде нужны деньги, чтобы закрыть бюджетные дыры, поэтому они пойдут на все, чтобы землю продать. Но все остальное будет откорректировано, особенно в том, что касается культурной и гуманитарной политики, языковой политики.

- Арахамия сказал, что Зеленский хочет «усилить» Кабмин, сделать его более опытным. Как вы считаете, кого из министров могут уволить и есть ли кандидатуры им на смену?

— Последние несколько дней все обсуждается в очень закрытом режиме, все возможные отставки, кто придет, кто уйдет. Но я скажу, кто главные кандидаты на вылет.

Это министр социальной политики, министр по делам ветеранов, министр культуры — хотя вероятность его отставки не стопроцентная, но этот вопрос обсуждается.

Далее, будет смена главы украинского МИДа, министр обороны, министр энергетики.

- В повестке Рады также значится пункт заслушать отчет силовиков о «долгожданных посадках». А известный юрист Андрей Портнов намекнул, что в отставку могут отправить главу НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапку. Как вы считаете, будут ли рассматривать их отставку и есть ли шансы на их увольнение?

— Ну, Сытника парламент не имеет права отправить в отставку. Тем более, что это креатура западных партнеров Украины.

Рябошапка уничтожил прокуратуру - Золотарев © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Поэтому я думаю, что это все либо версии, либо прикрытие, а на самом деле это все будет касаться Кабмина, а не силовиков.