28 февраля стало известно, что Зеленский намерен созвать внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Одним из главных вопросов должен стать кадровый.
- Вадим, на ваш взгляд, зачем и почему Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады? С чем связана спешка?
— Это связано с тем, что недоверие к правительству возрастает, недоверие к премьеру возрастает, рейтинг Зеленского хотя и не падает, но все-таки снижается, а скоро может и обвалиться, если продолжится тот экономический курс, который проводит нынешнее правительство.
Ну и экономические показатели плохие, тем более на фоне мировой рецессии, связанной с коронавирусом.
- По вашим прогнозам, будут ли поднимать вопрос отставки Гончарука? Якобы он хочет уйти, на его место называли многих претендентов. Есть ли у властей кандидатура на этот пост?
— Пока это в процессе согласования. Если бы была оптимальная кандидатура, вопрос с Гончаруком был бы решен в пользу его отставки.
Хотя этот вопрос не ясен, в последнее время появилась информация, что на место главы правительства может претендовать вице-премьер Денис Шмыгаль.
Это выходец из менеджмента бизнесмена Рината Ахметова. Я допускаю такой вариант, но я бы не сказал, что вероятность этого 100%.
Не исключаю, что Гончарук останется. Правительство поменяется, курс будет откорректирован — за исключением продажи земли, этот вопрос закрыт для обсуждения.
Зеленскому и его команде нужны деньги, чтобы закрыть бюджетные дыры, поэтому они пойдут на все, чтобы землю продать. Но все остальное будет откорректировано, особенно в том, что касается культурной и гуманитарной политики, языковой политики.
- Арахамия сказал, что Зеленский хочет «усилить» Кабмин, сделать его более опытным. Как вы считаете, кого из министров могут уволить и есть ли кандидатуры им на смену?
— Последние несколько дней все обсуждается в очень закрытом режиме, все возможные отставки, кто придет, кто уйдет. Но я скажу, кто главные кандидаты на вылет.
Это министр социальной политики, министр по делам ветеранов, министр культуры — хотя вероятность его отставки не стопроцентная, но этот вопрос обсуждается.
Далее, будет смена главы украинского МИДа, министр обороны, министр энергетики.
- В повестке Рады также значится пункт заслушать отчет силовиков о «долгожданных посадках». А известный юрист Андрей Портнов намекнул, что в отставку могут отправить главу НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапку. Как вы считаете, будут ли рассматривать их отставку и есть ли шансы на их увольнение?
— Ну, Сытника парламент не имеет права отправить в отставку. Тем более, что это креатура западных партнеров Украины.
Если сейчас отправить в отставку Сытника, это значит признать неудачным проект по инсталлированию антикоррупционных органов в Украину. Что касается Рябошапки — то же самое. Его только назначили.
Поэтому я думаю, что это все либо версии, либо прикрытие, а на самом деле это все будет касаться Кабмина, а не силовиков.