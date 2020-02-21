Наиболее вероятно, подчеркнул эксперт, что этот конфликт может повторить судьбу карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, который растянулся на десятилетия, и между сторонами по-прежнему иногда вспыхивают вооруженные столкновения.
«Если сейчас Европа еще пытается посадить их за стол, то карабахский кейс, равно как и приднестровский, там уже очень много лет уже никого не волнует. Вот это, на мой взгляд, самое страшное», — категоричен Гаспарян.
Журналист также отметил, что Донбассу не прибавит желания вернуться в состав Украины и истерика с эвакуацией граждан из охваченного вирусом Китая, когда самолету долго не давали сесть, боясь заразиться.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.