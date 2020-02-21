Учитывая сегодняшний градус псевдопатриотической истерики в определенных слоях украинского общества, будет большой удачей, если конфликт в Донбассе будет заморожен по приднестровскому сценарию. Об этом рассказал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

«Если сейчас Европа еще пытается посадить их за стол, то карабахский кейс, равно как и приднестровский, там уже очень много лет уже никого не волнует. Вот это, на мой взгляд, самое страшное», — категоричен Гаспарян.

Журналист также отметил, что Донбассу не прибавит желания вернуться в состав Украины и истерика с эвакуацией граждан из охваченного вирусом Китая, когда самолету долго не давали сесть, боясь заразиться.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.