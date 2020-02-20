Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили в четверг, 20 февраля, вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел, передает Sputnik Грузия

Как Тимошенко. Экс-премьер Грузии Мерабишвили после отсидки вернется в политику © РИА Новости, Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили.

«Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера в то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году», — заявил Мерабишвили.

При этом на обнародованном агентством видео видно, как толпа нахлынувших журналистов чуть не загнала политика обратно в здание тюрьмы.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Мерабишвили является бывшим членом партии Саакашвили «Единое национальное движение», которая правила в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти выдвинули ряд обвинений, в том числе в превышении служебных полномочий.