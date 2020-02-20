Сообщается, что он намерен вернуться в политику, как и его соратник, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Спасибо всем людям, которые поддерживали меня. С помощью их поддержки у меня сохранились сила, энергия, надежда и вера в то, что я должен продолжить борьбу с целью убрать этот режим из Грузии в этом же году», — заявил Мерабишвили.
При этом на обнародованном агентством видео видно, как толпа нахлынувших журналистов чуть не загнала политика обратно в здание тюрьмы.
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Мерабишвили является бывшим членом партии Саакашвили «Единое национальное движение», которая правила в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти выдвинули ряд обвинений, в том числе в превышении служебных полномочий.