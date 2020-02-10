Помимо «Паразитов», в номинации были представлены «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.
«Паразиты» удостоены еще трех премий «Оскар» — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.
Лучшим актером стал Хоакин Феникс («Джокер»), актрисой — Рене Зеллвегер («Джуди»). Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»).
Награду за лучшую песню получила композиция «I'm Gonna Love Me Again» («Рокетмен»), лучшим саундтреком признали музыку к фильму «Джокер».
Награду за лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»).
Лучшим документальным фильмом стала картина «Американская фабрика», лучшим анимационным — «История игрушек — 4», игровым короткометражным — «Окно напротив», анимационным короткометражным — «Любовь к волосам», а лучшим документальным короткометражным — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».
Премию за лучший грим и прически получила лента «Скандал», за дизайн костюмов — «Маленькие женщины». Кроме того, премию получили художники-постановщики фильма «Однажды в Голливуде».
Команду ленты «1917» наградили за операторскую работу, визуальные эффекты и сведение звука. А создатели фильма «Ford против Ferrari» получили премии за лучший монтаж и монтаж звука.