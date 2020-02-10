Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» завоевал главную награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает Telegram-канал Украина.ру

Москва завоевала туристический «Оскар» - видео Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса, «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Брачная история» Ноя Баумбаха, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда и «Джокер» Тодда Филлипса.

«Паразиты» удостоены еще трех премий «Оскар» — за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший зарубежный фильм.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс («Джокер»), актрисой — Рене Зеллвегер («Джуди»). Лучший актер второго плана — Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), актриса второго плана — Лора Дерн («Брачная история»).

Награду за лучшую песню получила композиция «I'm Gonna Love Me Again» («Рокетмен»), лучшим саундтреком признали музыку к фильму «Джокер».

Награду за лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»).

Лучшим документальным фильмом стала картина «Американская фабрика», лучшим анимационным — «История игрушек — 4», игровым короткометражным — «Окно напротив», анимационным короткометражным — «Любовь к волосам», а лучшим документальным короткометражным — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)».

Премию за лучший грим и прически получила лента «Скандал», за дизайн костюмов — «Маленькие женщины». Кроме того, премию получили художники-постановщики фильма «Однажды в Голливуде».

Команду ленты «1917» наградили за операторскую работу, визуальные эффекты и сведение звука. А создатели фильма «Ford против Ferrari» получили премии за лучший монтаж и монтаж звука.