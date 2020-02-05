В ходе выступление президента о положении дел в стране соблюдаются ряд принятых главой государства и законодателями процедур.
Одна из них предполагает, что президент перед выступлением передает текст своей речи вице-президенту США, который по должности является председателем сената, а также спикеру Палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, в частности так было год назад.
Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и Пелоси. Получив папку, она протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления.
После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси. Она же в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента. Трамп направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам.
Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что «это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы», которые у нее были в отношении Трампа.
«Это была дрянная речь», — добавила она про выступление президента.
Выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. В среду в Сенате должно пройти итоговое голосование, по итогам которого будет решено, признают ли законодатели президента виновным или нет.
#Pelosi rips up Trump speech…?#SOTU#SOTU2020 #StateOfTheUnionhttps://t.co/C0c09nLuk3 pic.twitter.com/ryXBq9Tgmb— RT (@RT_com) February 5, 2020