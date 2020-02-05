Во вторник, 4 февраля, вечером во время выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, СМИ обратили внимание на недружественные действия американского лидера и спикера нижней палаты парламента Нэнси Пелоси. Произошедшее можно увидеть на видеоролике, распространенном RT

Трамп: Сумасшедшая Пелоси затягивает передачу дела об импичменте в Сенат © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Одна из них предполагает, что президент перед выступлением передает текст своей речи вице-президенту США, который по должности является председателем сената, а также спикеру Палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, в частности так было год назад.

Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и Пелоси. Получив папку, она протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления.

После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси. Она же в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента. Трамп направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам.

Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что «это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы», которые у нее были в отношении Трампа.

«Это была дрянная речь», — добавила она про выступление президента.

Выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. В среду в Сенате должно пройти итоговое голосование, по итогам которого будет решено, признают ли законодатели президента виновным или нет.

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