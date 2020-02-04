Два самолета Воздушно-космических сил РФ доставят из КНР 147 человек.
В том числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один украинец.
«Я бы хотела отметить, что людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на борт приглашены, размещены на борту и сейчас уже летят в Россию только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день», — сказала Попова.
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Эвакуированных, среди которых есть маленькие дети, разместят в реабилитационном центре в Тюмени. Там они пробудут две недели под охраной Росгвардии.
По данным ВОЗ на 4 февраля, количество заболевших по всему миру превысило 17,3 тысячи человек. Скончалось 427 заболевших. За пределами КНР зарегистрировали 153 случая в более 20 странах.