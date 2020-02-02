Два человека получили ранения после того, как на них напал вооруженный ножом мужчина в районе Стретем на юге Лондона. Об этом 2 февраля сообщила лондонская полиция в Twitter

Нападение произошло днем в воскресенье, 2 февраля. Ранивший прохожих человек был застрелен полицейскими.

Лондонская полиция назвала произошедшее терактом, пообещав сообщить подробности инцидента позже.

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Исламский радикал из Украины хотел устроить теракт в Польше — СМИ © Brian Aslak / flickr Усман Хан напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона, убив двух человек.

В июне 2017 году три террориста, сбив нескольких человек, вышли из фургона и с ножами напали на прохожих, их жертвами стали восемь человек на том же Лондонском мосту.

И в том и в другом случае нападавшие носили фальшивые пояса смертников. Террористов ликвидировала полиция.