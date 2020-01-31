Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на встрече в Киеве обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между странами. Об этом 31 января в Twitter сообщила спикер украинского МИД Екатерина Зеленко

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