«Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Украины Пристайко и госсекретаря США Помпео в Киеве. Коллеги обсудили: дальнейшее углубление стратегического партнерства США-Украины, развитие военного и экономического сотрудничества, усиление двухпартийной поддержки Украины», — написала она.
Кроме того, отметила Зеленко, Помпео вновь заявил о неизменной поддержке Соединенными Штатами Украины в противодействии российской агрессии, отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилении оборонных возможностей Украины и имплементации важных реформ.