Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке. «Мы отправимся и проведем хорошую беседу на Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности», — сказал Помпео.
Он также заявил, что ценит каждого дипломата и отметил «важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости».
Визит Помпео начнется 30 января и закончится 1 февраля. В связи с этим в Киеве будет ограничено движение транспорта.