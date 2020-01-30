Госсекретарь США Майк Помпео проведет на Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским относительно вопросов европейской безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента

Госдеп передумал брать в Европу журналистку, с которой Помпео разругался после вопросов об Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он также заявил, что ценит каждого дипломата и отметил «важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости».

Визит Помпео начнется 30 января и закончится 1 февраля. В связи с этим в Киеве будет ограничено движение транспорта.