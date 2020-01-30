Вторая Речь Посполития была антисемитским государством - исключение составляла только Компартия Польши. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

«Вторая Речь Посполитая была антисемитским государством. Антисемитизм был государственной идеологией. Практически все публицисты довоенной Польши были антисемитами. Единственное исключение — представители Компартии Польши, и то только потому, что многие из них были евреями», — отметил Кочетков.

Кочетков: Межвоенная Польша была антисемитским государством. Это непреложная истина © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Юлиус Штрейхер, которого после войны повесили как нацистского преступника.

Вторая Речь Посполитая — это государство, которое было восстановлено в 1918 году и просуществовало в Европе до 1939 года. Название подчеркивало связь с Речью Посполитой, ликвидированной в 1795 году.

Ранее в израильском мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, посвящённый 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц и росту антисемитизма в современном мире, в частности в Европе. Президент Польши Анджей Дуда отклонил приглашение на мероприятие, позже его примеру последовал и украинский лидер Владимир Зеленский.

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