«Вторая Речь Посполитая была антисемитским государством. Антисемитизм был государственной идеологией. Практически все публицисты довоенной Польши были антисемитами. Единственное исключение — представители Компартии Польши, и то только потому, что многие из них были евреями», — отметил Кочетков.
По словам эксперта, даже польские публицисты были настолько «пещерными» антисемитами, что им бы позавидовал главный редактор газеты «Дер Штюрмер» Юлиус Штрейхер, которого после войны повесили как нацистского преступника.
Вторая Речь Посполитая — это государство, которое было восстановлено в 1918 году и просуществовало в Европе до 1939 года. Название подчеркивало связь с Речью Посполитой, ликвидированной в 1795 году.
Ранее в израильском мемориальном комплексе «Яд Вашем» состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, посвящённый 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц и росту антисемитизма в современном мире, в частности в Европе. Президент Польши Анджей Дуда отклонил приглашение на мероприятие, позже его примеру последовал и украинский лидер Владимир Зеленский.
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