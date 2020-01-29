Бывший игрок донецкого «Шахтера», московского «Спартака», лондонского «Фулхэма», звезда сборной Латвии Андрей Штолцерс, который сейчас работает в Гонконге, рассказал, как эпидемия коронавируса влияет на футбольную жизнь города. Он поделился этим в интервью с изданием Украина.ру 28 января

Названо количество погибших от китайского коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

При этом эпидемия вносит корректировки и в спортивную жизнь страны. Так, по словам Штолцерса, который в Гонконге работает с местным ФК «Истерн», в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, клубу пришлось отменить тренировки для молодежных составов.

«Первая команда, правда, занималась. Но поговаривают о том, что чемпионат (Премьер-лига Гонконга по футболу. — Ред.) будет отложен. Гонконгу вообще по этой части не очень везет. Только что были волнения, из-за них матчи смещали, а теперь коронавирус вносит коррективы», — сказал экс-игрок «Шахтера».

Ранее матчи откладывались из-за масштабных уличных акций протеста, которые проходили в Гонконге с июня по декабрь 2019 года. Митингующие выступали против закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.