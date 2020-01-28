Все очень серьезно. Экс-игрок «Шахтера» оказался на переднем крае борьбы с коронавирусом

Футбольное ремесло не предполагает оседлой жизни. Бывший игрок донецкого «Шахтера», московского «Спартака», лондонского «Фулхэма», звезда сборной Латвии Андрей Штолцерс волею судеб заброшен в Гонконг

Созвониться со старым товарищем было интересно, нам есть о чем поговорить и что вспомнить. Но на этот раз тематика беседы получилась специфическая. Сейчас из тех краев поступают новости все больше не спортивные, а тревожные такие, медицинские, временами панические. Коварный коронавирус заставил напрячься все человечество. Экс-игрок «Фулхэма»: Если сборная пройдет в финал, английские официальные лица должны приехать в Москву © Официальный сайт «Фулхэма» | Официальный сайт «Фулхэма» | Перейти в фотобанк

- Андрей, как тебя занесло в Гонконг?

— Ты же знаешь, футболиста ноги кормят. Тренера тоже. Никогда не знаешь наперед, куда забросит очередной контракт. Я занимался с молодыми футболистами в Англии, поработал в Португалии с одной командой третьего дивизиона, теперь оказался в Гонконге.

- Прости, я не очень знаком с китайским, а тем более с гонконгским футболом. «Истерн», с которым ты работаешь, это команда высшей лиги?

— Да, это Премьер-лига Гонконга. Я некоторое время был главным тренером, теперь технический директор. Сейчас как раз занимаюсь оформлением документации для азиатской Лиги чемпионов, ты же знаешь, это кропотливая работа.

- Во всяком случае понятно, что у клуба серьезные амбиции.

— Так и есть. Вышиванка раздора. «Шахтер» по дороге из Донецка в никуда © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

- С китайской стороны приходят жутковатые вести об эпидемии. У нас к этому относятся с объяснимой тревогой. Хотя, знаешь, есть и такое мнение, мол, СМИ преувеличивают опасность. Время от времени, раз в несколько лет, население начинают пугать, что злая хворь сейчас всех накроет. На Украине все прекрасно помнят, как Юлия Тимошенко лично ездила в аэропорт встречать груз лекарств, в аптеках случился ажиотажный спрос на маски. Потом оказалось, что проблема, мягко говоря, несколько преувеличена.

— У меня впечатление, что на этот раз все очень серьезно. Предпринимаются экстренные меры по локализации эпидемии. Проводится санитарная обработка, очень многие постоянно ходят в масках.

- Ты тоже в маске работаешь?

— Нет. Ее хватает на 20 минут. Не будешь же все время с пачкой масок ходить. К тому же я скептически отношусь к таким мерам предосторожности в случае, когда вирус распространяется воздушно-капельным путем.

- Футбольные матчи — это всегда скопление народа… Ракицкий и чукотские прииски: Золотое решение Андрея Шевченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— У нас отменили тренировки для молодежных составов. Первая команда, правда, занималась. Но поговаривают о том, что чемпионат будет отложен. Гонконгу вообще по этой части не очень везет. Только что были волнения, из-за них матчи смещали, а теперь коронавирус вносит коррективы.

- По телевизору показывали, как китайцы стахановскими темпами строят больницы.

— Эти ребята могут! Я поездил по, так сказать, материковому Китаю, технологии, темпы развития поражают. Медицина на высочайшем уровне. Другие отрасли тоже, разумеется. Деньги при себе уже можно не иметь.

- В смысле?

— Сканируют лицо. С твоего счета снимаются деньги за покупки, хоть в магазине, хоть в ресторане. На красный свет дорогу перейдешь — считай, что штраф тебе уже обеспечен.

- Нечто подобное в Москве собираются вводить.

— Думаю, за этим будущее. Конечно, многим не нравится, что будет тотальное наблюдение. Но, с другой стороны, это же вопросы безопасности. А это важнее.

- Ты в Гонконге с семьей?

— К сожалению, один. Оксана (супруга Андрея Штолцерса, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. — Прим. авт.) в Лондоне. Олимпийский чемпион Алексей Чередник: «Правильное решение, что Зинченко и Малиновский не остались в украинском чемпионате» © Фото - vz.ua

- Отправил от эпидемии подальше?

— Нет, что ты. Они у меня гостили, но постоянно вынуждены находиться в Лондоне. Дети учатся. Чисто школьная тема. Но, конечно, мне их рядом не хватает.

- Ты же по гражданской специальности учитель. Понимаешь, как важно образование. Это правильно.

— Кстати, я могу преподавать многие предметы, у меня есть соответствующий допуск. Но мой конек, разумеется, физическое воспитание. Тренером быть интересно. Хоть в Англии, хоть в Гонконге.

- А в России или на Украине?

— Пока нет предложений. Но я готов.