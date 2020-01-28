Все очень серьезно. Экс-игрок «Шахтера» оказался на переднем крае борьбы с коронавирусом

Созвониться со старым товарищем было интересно, нам есть о чем поговорить и что вспомнить. Но на этот раз тематика беседы получилась специфическая. Сейчас из тех краев поступают новости все больше не спортивные, а тревожные такие, медицинские, временами панические. Коварный коронавирус заставил напрячься все человечество.
- Андрей, как тебя занесло в Гонконг?
— Ты же знаешь, футболиста ноги кормят. Тренера тоже. Никогда не знаешь наперед, куда забросит очередной контракт. Я занимался с молодыми футболистами в Англии, поработал в Португалии с одной командой третьего дивизиона, теперь оказался в Гонконге.
- Прости, я не очень знаком с китайским, а тем более с гонконгским футболом. «Истерн», с которым ты работаешь, это команда высшей лиги?
— Да, это Премьер-лига Гонконга. Я некоторое время был главным тренером, теперь технический директор. Сейчас как раз занимаюсь оформлением документации для азиатской Лиги чемпионов, ты же знаешь, это кропотливая работа.
- Во всяком случае понятно, что у клуба серьезные амбиции.
— Так и есть.
- С китайской стороны приходят жутковатые вести об эпидемии. У нас к этому относятся с объяснимой тревогой. Хотя, знаешь, есть и такое мнение, мол, СМИ преувеличивают опасность. Время от времени, раз в несколько лет, население начинают пугать, что злая хворь сейчас всех накроет. На Украине все прекрасно помнят, как Юлия Тимошенко лично ездила в аэропорт встречать груз лекарств, в аптеках случился ажиотажный спрос на маски. Потом оказалось, что проблема, мягко говоря, несколько преувеличена.
— У меня впечатление, что на этот раз все очень серьезно. Предпринимаются экстренные меры по локализации эпидемии. Проводится санитарная обработка, очень многие постоянно ходят в масках.
- Ты тоже в маске работаешь?
— Нет. Ее хватает на 20 минут. Не будешь же все время с пачкой масок ходить. К тому же я скептически отношусь к таким мерам предосторожности в случае, когда вирус распространяется воздушно-капельным путем.
- Футбольные матчи — это всегда скопление народа…
— У нас отменили тренировки для молодежных составов. Первая команда, правда, занималась. Но поговаривают о том, что чемпионат будет отложен. Гонконгу вообще по этой части не очень везет. Только что были волнения, из-за них матчи смещали, а теперь коронавирус вносит коррективы.
- По телевизору показывали, как китайцы стахановскими темпами строят больницы.
— Эти ребята могут! Я поездил по, так сказать, материковому Китаю, технологии, темпы развития поражают. Медицина на высочайшем уровне. Другие отрасли тоже, разумеется. Деньги при себе уже можно не иметь.
- В смысле?
— Сканируют лицо. С твоего счета снимаются деньги за покупки, хоть в магазине, хоть в ресторане. На красный свет дорогу перейдешь — считай, что штраф тебе уже обеспечен.
- Нечто подобное в Москве собираются вводить.
— Думаю, за этим будущее. Конечно, многим не нравится, что будет тотальное наблюдение. Но, с другой стороны, это же вопросы безопасности. А это важнее.
- Ты в Гонконге с семьей?
— К сожалению, один. Оксана (супруга Андрея Штолцерса, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. — Прим. авт.) в Лондоне.
- Отправил от эпидемии подальше?
— Нет, что ты. Они у меня гостили, но постоянно вынуждены находиться в Лондоне. Дети учатся. Чисто школьная тема. Но, конечно, мне их рядом не хватает.
- Ты же по гражданской специальности учитель. Понимаешь, как важно образование. Это правильно.
— Кстати, я могу преподавать многие предметы, у меня есть соответствующий допуск. Но мой конек, разумеется, физическое воспитание. Тренером быть интересно. Хоть в Англии, хоть в Гонконге.
- А в России или на Украине?
— Пока нет предложений. Но я готов.